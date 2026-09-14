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Опубликовано 14 сентября, 13:22

Пять ФАБов разом: Су-34 стёрли в порошок пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Су-34 с ФАБами накрыли пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пункту временной дислокации и пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, в Дружковке в ДНР целью стал пункт временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Для удара экипажи Су-34 применили пять авиабомб ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ещё один авиаудар, как утверждает Минобороны, был нанесён в районе Дементиевки Харьковской области. Там целью стал пункт управления украинскими беспилотниками.

В этом случае российская авиация применила лёгкую многоцелевую управляемую ракету Х-39. В Минобороны заявили об уничтожении объекта.

Су-34 разнесли ракетами Х-39 и ФАБ-1500 пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Су-34 разнесли ракетами Х-39 и ФАБ-1500 пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Ранее российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Широкое Харьковской области. Самолёты применили авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России, отметив, что поставленная цель была поражена.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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