Пять ФАБов разом: Су-34 стёрли в порошок пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пункту временной дислокации и пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, в Дружковке в ДНР целью стал пункт временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Для удара экипажи Су-34 применили пять авиабомб ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ещё один авиаудар, как утверждает Минобороны, был нанесён в районе Дементиевки Харьковской области. Там целью стал пункт управления украинскими беспилотниками.

В этом случае российская авиация применила лёгкую многоцелевую управляемую ракету Х-39. В Минобороны заявили об уничтожении объекта.

Ранее российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Широкое Харьковской области. Самолёты применили авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России, отметив, что поставленная цель была поражена.