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Регион
Опубликовано 23 октября, 06:48

Пять фур столкнулись в Иркутской области, один человек погиб

Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Обложка © Telegram / МВД38

Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Обложка © Telegram / МВД38

Водитель грузового автомобиля погиб при столкновении пяти фур на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. После аварии движение по дороге полностью остановили. Об этом сообщили в региональной полиции.

ДТП произошло на 1386-м километре автодороги неподалёку от посёлка Шумский в Нижнеудинском районе.

«Движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии», — говорится в сообщении полиции.

  • Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38
    Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38
  • Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38
    Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38
  • Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38
    Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38

Массовое ДТП с пятью грузовиками полностью перекрыло трассу «Сибирь». Фото © Telegram / МВД38

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства столкновения и выясняют причины аварии.

Полиция временно ограничила проезд по федеральной трассе. Автомобили смогут возобновить движение после того, как специалисты устранят последствия ДТП. О сроках открытия дороги и дополнительных подробностях происшествия правоохранители сообщат позднее.

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Ранее в Хабаровском крае водитель насмерть сбил девятилетнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Авария произошла около шести часов утра на 11-м километре федеральной трассы Хабаровск — Лидога — Ванино. Девочка вместе с 12-летней сестрой вышла из автобуса и направилась в школу. Когда младшая из сестёр переходила дорогу вне пешеходного перехода, её сбил автомобиль. Ребёнок погиб на месте, а водитель уехал, не оказав помощи.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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