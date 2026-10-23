Пять фур столкнулись в Иркутской области, один человек погиб

Водитель грузового автомобиля погиб при столкновении пяти фур на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. После аварии движение по дороге полностью остановили. Об этом сообщили в региональной полиции.

ДТП произошло на 1386-м километре автодороги неподалёку от посёлка Шумский в Нижнеудинском районе.

«Движение автотранспорта не осуществляется до устранения последствий дорожной аварии», — говорится в сообщении полиции.







Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства столкновения и выясняют причины аварии.

Полиция временно ограничила проезд по федеральной трассе. Автомобили смогут возобновить движение после того, как специалисты устранят последствия ДТП. О сроках открытия дороги и дополнительных подробностях происшествия правоохранители сообщат позднее.

Ранее в Хабаровском крае водитель насмерть сбил девятилетнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Авария произошла около шести часов утра на 11-м километре федеральной трассы Хабаровск — Лидога — Ванино. Девочка вместе с 12-летней сестрой вышла из автобуса и направилась в школу. Когда младшая из сестёр переходила дорогу вне пешеходного перехода, её сбил автомобиль. Ребёнок погиб на месте, а водитель уехал, не оказав помощи.