Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск стали финалистами конкурса «Молодёжная столица России — 2027». Пятёрку претендентов определило экспертное жюри по итогам оценки городских проектов и возможностей для молодёжи, сообщили в Росмолодёжи.

«Звание Молодёжной столицы — это признание того, что город уже делает для молодёжи, и новые возможности для его развития: в течение года он становится площадкой для всероссийских событий, принимает гостей со всей страны и может масштабировать свои лучшие практики», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

При отборе эксперты оценивали молодёжную инфраструктуру, образовательные и карьерные перспективы, возможности для самореализации, а также культурную идентичность и потенциал развития городов. Свои программы участники представили в специальных «Заявочных книгах».

Каждый финалист сделал акцент на собственных преимуществах. Великий Новгород представил проект «Город-Университет», объединяющий науку и производство, Иваново — развитую образовательную инфраструктуру, а Мурманск — сеть молодёжных пространств и поддержку предпринимательства. Нальчик выделился сочетанием национальных традиций с современными творческими площадками, а Якутск — развитием креативных индустрий и технологий.

«На мой взгляд, настоящая молодёжная столица — это город, который не просто создаёт условия для молодёжи, а вовлекает её в принятие решений и формирование среды, в которой хочется жить и развиваться», — подчеркнула член жюри Анастасия Королёва.

С 23 по 30 ноября финалистов представят в медиапроекте «Тур по молодёжным столицам», ведущей которого станет блогер Маш Милаш. Затем, с 1 по 18 декабря, на портале «Госуслуги» состоится народное голосование. Победителя объявят 19 декабря на церемонии премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

Город, получивший звание, сможет приоритетно принимать крупные федеральные молодёжные мероприятия и развивать собственные образовательные, культурные и общественные инициативы. Сейчас статус молодёжной столицы России носит Смоленск.