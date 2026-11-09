Наследники народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, предположительно, решили продать его пятикомнатную квартиру в знаменитом Доме на набережной в центре Москвы. Недвижимость площадью 120 квадратных метров оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Квартира расположена в элитном доме с видом на Кремль, Боровицкую и Болотную площади, а также Москву-реку. Актёр получил жильё от московских властей ещё в начале 2000-х годов и прожил там много лет вместе с супругой Ниной.

После смерти жены артиста в 2012 году доли в недвижимости перераспределили между членами семьи. В дальнейшем владельцами квартиры стали дети Куравлёва — дочь Екатерина и сын Василий. После смерти отца Екатерина продолжала жить в просторных апартаментах одна.

Однако в последнее время наследницу знаменитого актёра в доме не видели. Консьержка рассказала журналистам, что женщина давно не появляется в квартире, и предположила, что семья готовится расстаться с недвижимостью.

«Они вроде уехали, потому что квартиру продают», — поделилась сотрудница дома в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По мнению близкого друга Куравлёва, драматурга Аркадия Инина, инициатором возможной продажи мог стать сын артиста Василий. Он предположил, что таким образом наследник хочет обеспечить будущее своих троих сыновей. Сам Василий Куравлёв эту информацию публично не подтверждал.

У Василия трое детей — 23-летний Степан, 19-летний Фёдор и 16-летний Григорий. По словам Инина, внуки внешне похожи на знаменитого дедушку, но актёрскую профессию никто из них не выбрал. Старший работает в автомобильном бизнесе, а младший увлекается баскетболом.

Леонид Куравлёв скончался 30 января 2022 года в возрасте 85 лет. Последние годы жизни он тяжело переживал потерю супруги Нины, с которой прожил более полувека. Актёра похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Ранее Life.ru сообщал, что сын Леонида Куравлёва выступил против установки мемориальной доски в память об отце на Доме на набережной. Василий Куравлёв признался, что не видит необходимости в дополнительном увековечивании памяти артиста на здании, где тот прожил последние два десятилетия.