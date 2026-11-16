Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокурора и постановил обратить в доход государства пять квартир бывшего начальника одного из подразделений МВД и его супруги, а также земельный участок в Махачкале. Квартиры находятся в Москве, Махачкале и Каспийске; имущество передадут Росимуществу.

По данным прокуратуры, недвижимость семья приобрела в 2022–2026 годах. Её общая стоимость превысила 50,6 млн рублей. Официальный доход супругов за 2020–2026 годы, включая единовременную жилищную выплату, составил около 22 млн рублей.

В суде ответчики ссылались на помощь родственников, в том числе матери супруги, и собственные накопления. Как сообщили в суде, эти доводы не получили объективного подтверждения; суд согласился с прокуратурой, что подтверждённых доходов семьи не хватало для таких покупок. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, получивший 12 лет колонии строгого режима за взятки, намерен добиваться отправки на специальную военную операцию. После оглашения приговора он сообщил журналистам, что продолжит обращаться с соответствующими заявлениями.