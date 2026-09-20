Пять квартир серьёзно повреждены после атаки БПЛА в Люберцах

Пять квартир серьёзно пострадали в многоквартирном доме в подмосковных Люберцах в результате атаки БПЛА. Коммуникации здания при этом уцелели, сообщил глава городского округа Владимир Волков.

По его словам, вода и электричество подаются в штатном режиме. Исключение составляют этажи, где произошло возгорание. Обломками также выбило окна в самом доме и соседних зданиях.

Для жильцов работает пункт временного размещения в школе «Феникс». Там организовали горячее питание, воду и места для отдыха, дежурят медики. Сотрудники администрации помогают жителям оформить документы для получения компенсаций.

Специалисты уже начали завозить материалы для восстановления квартир. Работы по закрытию теплового контура планируется начать 20 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. По его данным, в результате ночной атаки в Подмосковье погибли два человека, медицинская помощь потребовалась 20 жителям, в том числе троим детям.