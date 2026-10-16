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Опубликовано 16 октября, 13:16

Пять лет с протезом в бронхе: Мужчина из Владивостока едва не погиб из-за абсцесса лёгкого

Во Владивостоке извлекли зубной протез, пять лет пролежавший в бронхе мужчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlathida6242

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlathida6242

Во Владивостоке врачи извлекли из бронха 43-летнего мужчины зубной протез, который оставался в дыхательных путях около пяти лет. За это время у пациента развилось тяжёлое воспаление, осложнившееся абсцессом правого лёгкого. Об этом сообщила Краевая клиническая больница № 2.

Все эти годы мужчина периодически обращался за медицинской помощью из-за проблем с дыхательной системой. Его беспокоили повторяющиеся бронхиты, частые простуды и тяжесть в груди, однако назначенное лечение не устраняло симптомы надолго.

Пациент знал, что мог вдохнуть инородный предмет, но боялся обращаться за специализированной помощью. В результате протез надолго застрял в бронхе и оказался окружён разросшимися тканями, что осложнило его удаление.

После обследования медики установили, что именно застрявший протез стал причиной длительных проблем с дыханием. Инородное тело удалили примерно через час после госпитализации. Несмотря на то что оно успело врасти в окружающие ткани, вмешательство прошло успешно.

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Ранее в Серпухове врачи случайно обнаружили у женщины в гайморовой пазухе фрагмент зубной пломбы, который находился там много лет. КТ, сделанная перед имплантацией, показала инородное тело, не вызывавшее дискомфорта. Обследование выявило скопление грибковых масс вокруг него.

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Анастасия Никонорова
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