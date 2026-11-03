Врачи перинатального центра ГКБ №67 имени Ворохобова раскрыли подробности выхаживания самого маленького пациента центра — мальчика, который родился на 28-й неделе беременности с весом всего 415 граммов. После пяти месяцев лечения ребёнка выписали домой с весом 3,2 килограмма.

Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения. Беременность его матери с первого скрининга относилась к группе высокого риска, поэтому женщина неоднократно находилась в стационаре под наблюдением врачей.

После рождения ребёнка сразу поместили в высокотехнологичный кувез и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Первые три месяца медики фактически поддерживали все жизненно важные функции малыша — дыхание, питание и температуру тела.

«Мальчик родился на 28-й неделе с весом 415 граммов. Это самый маленький пациент в Москве, которого удалось спасти», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых ГКБ №67 Мария Федченкова.

За время лечения ребёнок перенёс инфекционные заболевания, пневмонию и лёгочную дисплазию. Его круглосуточно наблюдали реаниматологи, неонатологи, невролог, офтальмолог, кардиолог и хирург.

Мама находилась рядом с сыном с первого дня. По мере стабилизации состояния врачи постепенно подключали её к уходу: сначала это были прикосновения и кормление через зонд, затем гигиена и так называемый метод «кенгуру» — контакт ребёнка с матерью кожа к коже.

Через три месяца мальчик смог самостоятельно дышать и переехал из реанимации в палату к маме. Там он провёл ещё около двух месяцев, продолжая лечение и набирая вес.