Пять рейсов в Омск перенаправили в Тюмень и Новосибирск из-за тумана

Густой туман помешал пяти пассажирским самолётам приземлиться в Омске. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи пришлось перенаправить в Тюмень и Новосибирск. Как сообщили в Омском аэропорту, видимость в городе сократилась до 300 метров.

В Тюмени приземлились сразу три борта. Два из них выполняли рейсы из Москвы — авиакомпаний «Победа» и «Россия». Ещё один самолёт, принадлежащий «Северному ветру», следовал из Санкт-Петербурга.

Новосибирск принял два других рейса. Туда отправили самолёт «Аэрофлота» из Москвы и борт «Северного ветра», летевший из Сочи.

Из-за погодных условий перевозчикам пришлось менять расписание не только прибывающих самолётов, но и обратных вылетов из Омска. Это затронуло пассажиров, которые ожидали отправления по этим направлениям.

В аэропорту пояснили, что после улучшения видимости перенаправленные самолёты смогут продолжить полёт в Омск. Точное время их возвращения в сообщении не указано.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании. Проверить расчётное время прибытия и отправления можно на онлайн-табло Омского аэропорта.

Ранее Life.ru сообщал о временных ограничениях на приём и отправку самолётов в Омске. Их вводили 24 октября для обеспечения безопасности полётов. В тот же день Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани.