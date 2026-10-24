В аэропорту Омска сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Омск-Центральный отменили временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Теперь воздушная гавань вновь может принимать и выпускать самолёты.