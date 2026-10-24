В аэропорту Омска сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Омск-Центральный отменили временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Теперь воздушная гавань вновь может принимать и выпускать самолёты.
Ранее Life.ru сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Омска и Сургута. Днём 24 октября Росавиация приостановила приём и отправку самолётов в обеих воздушных гаванях. В ведомстве пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности гражданской авиации.