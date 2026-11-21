Российские военные нанесли удар при помощи пяти авиационных бомб модели ФАБ-500 по пункту управления украинскими дронами в Харьковской области. Минобороны РФ публикует видео мощной атаки на вражеские объекты и её последствия.

Удар авиабомб РФ в Харьковской области. Видео © пресс-служба Минобороны РФ

Пункт управления беспилотниками находился на территории погранслужбы Украины под Харьковом. Киев не стал комментировать масштаб разрушений после удара РФ.

Ранее российские войска нанесли удар по теплоэлектроцентрали «Слобожанская» в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий украинской военной промышленности.