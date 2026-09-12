Пять рублей за концерт и шесть за такси: Розенбаум вспомнил безденежье в начале карьеры

Александр Розенбаум в начале музыкальной карьеры не мог выйти на окупаемость концертов. Гонорар не покрывал даже стоимость поездки на такси, рассказал Народный артист России.

«Ставка была пять рублей за концерт, своей машины у меня не было, а такси с Комендантского аэродрома туда-обратно стоило шесть рублей, поэтому я уходил в минус на рубль после каждого выступления», — вспомнил певец.

Розенбаум решил полностью посвятить себя музыке в 30 лет. К тому времени у него уже были семья и ребёнок, поэтому уход из медицины стал серьёзным риском. До начала сценической карьеры артист получил специальность анестезиолога-реаниматолога и около шести лет работал в бригаде скорой помощи. Поворотной стала встреча с певцом Альбертом Асадуллиным, который предложил ему записать несколько песен, а затем пригласил работать вместе.

Совмещать медицину и сцену Розенбаум не захотел. По его словам, он стремился профессионально заниматься одним делом и не желал становиться «лучшим врачом среди артистов и лучшим артистом среди врачей».

За годы карьеры Розенбаум написал сотни песен и стихотворений и выпустил более 30 альбомов. В 2001 году ему присвоили звание народного артиста России, а в 2021-м наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

13 сентября Розенбауму исполнится 75 лет. Он рассказал журналистам, что помогает ему сохранять силы и оставаться активным в таком возрасте. По словам артиста, главное — продолжать работать и быть полезным людям.