Пять самолётов подали аварийный сигнал с начала суток

С начала четверга аварийный код Squawk 7700 передали экипажи пяти воздушных судов. В числе бортов, подавших сигнал, оказались самолёты гражданской и военной авиации, в том числе два пассажирских рейса, завершившихся возвращением в аэропорты вылета, передаёт РИА «Новости».

Самолёт United Airlines должен был доставить пассажиров из лондонского Хитроу в Нью-Йорк. Вторым оказался бизнес-джет Bombardier Challenger 604 с регистрацией Сан-Марино, вылетевший из Абуджи — столицы Нигерии. Три других воздушных судна передали такой же сигнал в ходе полёта. Это самолёт Volotea на маршруте из Тулузы в Кан, разведывательный Boeing Poseidon MRA1 британских ВВС над Северным морем и лёгкий Grob G115E в небе над Великобританией.

Ранее более 20 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, вынужденно сменили маршрут из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Шесть рейсов из Турции развернулись прямо в воздухе и взяли обратный курс. Наиболее серьёзные изменения затронули Внуково, куда не смогли прибыть 12 воздушных судов. Речь идёт о рейсах из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Их перенаправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов.