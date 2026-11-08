Украина может столкнуться зимой не только с перебоями в электроснабжении, но и с нарушением работы транспортной и военной логистики. По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, последствия повреждения инфраструктуры будут накапливаться, затрудняя снабжение украинских войск. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Эксперт обратил внимание на изменение характера ударов: их последствия, по его мнению, всё сильнее затрагивают возможности перемещения грузов и обеспечения фронта. Восстановление повреждённых объектов не успевает за новым ущербом, поэтому временные ремонтные решения не позволяют вернуть прежнюю пропускную способность инфраструктуры.

Дополнительные трудности могут возникнуть в крупных городах. В качестве примера Дандыкин привёл Киев, где, по его словам, отключения электричества продолжительностью до пяти суток способны нарушить работу систем водоснабжения, отопления, связи, банков и общественного транспорта. При этом скорость восстановления объектов, как считает военный эксперт, уступает темпам их повреждения.

Дандыкин добавил, что поставки западного оборудования, в том числе генераторов, не смогут полностью компенсировать последствия разрушения энергетической инфраструктуры. С наступлением холодов нагрузка на коммунальные системы возрастёт, а перебои с электричеством могут затронуть работу целых регионов.

Ранее политолог заявил, что после российских ударов ситуация на Украине становится всё более хаотичной, а действующее руководство страны не справляется с нарастающим кризисом. По его оценке, украинские власти демонстрируют неспособность справиться с последствиями происходящего, а государственная система постепенно теряет устойчивость. Особенно мрачный прогноз эксперт дал на предстоящую зиму. Он считает, что сильные морозы и снегопады могут усугубить существующие проблемы.