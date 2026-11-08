После российских ударов ситуация на Украине становится всё более хаотичной, а действующее руководство страны не справляется с нарастающим кризисом. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«В стране нарастает хаос, энтропия», — заявил аналитик.

По его оценке, украинские власти демонстрируют неспособность справиться с последствиями происходящего, а государственная система постепенно теряет устойчивость. Соскин охарактеризовал положение страны как близкое к критическому.

Особенно мрачный прогноз политолог дал на предстоящую зиму. Он считает, что сильные морозы и снегопады могут усугубить существующие проблемы. По словам Соскина, Киев «уже почти добит», а дальнейшее ухудшение ситуации способно спровоцировать панику и массовый отъезд жителей за границу.

Соскин также обвинил действующий кабинет министров в слабости и заявил о риске «каскадного обрушения» системы управления. По его мнению, Владимир Зеленский не располагает возможностями для преодоления кризиса. Политолог полагает, что смена власти на Украине могла произойти раньше, если бы европейские лидеры не продолжали поддерживать Зеленского.

Заявления Соскина прозвучали на фоне новых проблем с энергоснабжением украинской столицы. Накануне Life.ru сообщал, что в ряде районов Киева произошёл масштабный блэкаут. По информации городских властей и энергетической компании ДТЭК, перебои затронули не только подачу электричества, но и работу систем водоснабжения и отопления.