Пять украинских беспилотников уничтожили в Тульской области
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Пять украинских беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны России в Тульской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Разрушений зданий и инфраструктуры в ходе беспилотной атаки также не последовало, уточнил он. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
Ранее FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара мужчина получил тяжёлые травмы. Медики доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу с травматической ампутацией ноги.
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