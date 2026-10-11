Пять украинских беспилотников уничтожили в Тульской области

Пять украинских беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны России в Тульской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Разрушений зданий и инфраструктуры в ходе беспилотной атаки также не последовало, уточнил он. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара мужчина получил тяжёлые травмы. Медики доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу с травматической ампутацией ноги.