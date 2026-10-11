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Опубликовано 11 октября, 01:34

Пять украинских беспилотников уничтожили в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Пять украинских беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны России в Тульской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Разрушений зданий и инфраструктуры в ходе беспилотной атаки также не последовало, уточнил он. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Два человека ранены в Курской области при ударе дрона и взрыве боеприпаса
Два человека ранены в Курской области при ударе дрона и взрыве боеприпаса

Ранее FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара мужчина получил тяжёлые травмы. Медики доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу с травматической ампутацией ноги.

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Лия Мурадьян
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