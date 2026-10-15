Пять взрослых и ребёнок погибли при крушении самолёта в Висконсине

Шесть человек, среди которых был ребёнок, погибли при падении небольшого самолёта в американском штате Висконсин. Воздушное судно рухнуло в лесу неподалёку от города Ридсберг, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

На борту находились пятеро взрослых и один несовершеннолетний. Все они погибли. Самолёт Piper PA-46 Malibu направлялся из Кеноши в Меномони, однако завершить полёт не смог.

Незадолго до катастрофы лётчик заметил образование льда на крыльях на высоте около 7,3 километра. Он связался с диспетчерами и запросил разрешение на снижение.

Авиадиспетчерская служба удовлетворила просьбу, после чего борт начал разворачиваться вправо с потерей высоты. Вскоре связь с экипажем оборвалась, а самолёт исчез с радаров.

Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Специалистам предстоит изучить обстоятельства полёта и установить причину трагедии. Предварительный отчёт планируется подготовить в течение 30 дней.

Ранее два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Калифорнии. Воздушное судно разбилось неподалёку от аэропорта Петалума. Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия.