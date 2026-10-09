Пять звёзд за 19 тысяч: В России нашли самый дешёвый тур сентября

Самый бюджетный тур по России из проданных в сентябре обошёлся одному путешественнику в 19 тысяч рублей за четыре ночи в пятизвёздочном отеле в Хосте неподалёку от Сочи. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours, специалисты которого изучили самые доступные предложения среди фактически оформленных поездок.

В число недорогих направлений также вошли Казань, Ессентуки и Домбай. В столице Татарстана три ночи для взрослого с ребёнком обошлись в 23,5 тысячи рублей. За четырёхдневное размещение двух человек в Ессентуках заплатили 27 тысяч, а одиночная поездка в Домбай на четыре ночи стоила 29 тысяч рублей.

За пределами России самым доступным предложением в подборке оказалась Гагра. Три ночи в трёхзвёздочном отеле с завтраками обошлись двум взрослым в 29,2 тысячи рублей.

Среди турецких курортов минимальная стоимость отдыха была зафиксирована в Мармарисе. За семь ночей один путешественник заплатил 42,4 тысячи рублей. При этом неделя в трёхзвёздочном отеле в Конаклы с питанием по системе «всё включено» стоила 53,3 тысячи рублей.

В Египте наиболее бюджетный вариант нашёлся в Шарм-эш-Шейхе. Семь ночей в трёхзвёздочной гостинице с системой «всё включено» обошлись одному взрослому в 50,6 тысячи рублей.

В сервисе уточнили, что речь идёт о самых дешёвых турах, проданных в сентябре, а не о средних ценах на отдых. Стоимость поездок также различалась в зависимости от продолжительности путешествия, числа туристов, категории гостиницы и условий питания.

Ранее Life.ru рассказывал о самом дорогом туре по России за лето 2026 года. По данным Ассоциации туроператоров России, путешествие обошлось в 2,57 миллиона рублей. За эту сумму четверо туристов провели 20 дней в пятизвёздочном отеле Сочи. При этом Краснодарский край оказался одним из лидеров по стоимости летнего отдыха, хотя средний чек в регионе составил значительно более скромные 102–108 тысяч рублей без учёта дороги.