Роскошное лето: Самый дорогой летний тур по России продали за 2,57 млн

Самый дорогой тур по России за лето 2026 года обошёлся туристам почти в 2,6 млн рублей. Четыре человека провели 20 дней в пятизвёздочном отеле Сочи, рассказала на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Самый дорогой тур стоил 2,57 млн рублей. Это 20-дневный тур в Сочи, пятизвёздочный отель для группы из четырёх человек», — сообщила глава АТОР.

Юг России в целом занял большую часть рейтинга самых дорогих летних путешествий. В него вошли туры в Сочи и на Кавказские Минеральные Воды, а единственным дальневосточным направлением среди лидеров стала Камчатка.

При этом в среднем российские гостиницы за лето подорожали лишь на 4% по сравнению с прошлым годом. В АТОР связывают сравнительно небольшой рост в том числе с многочисленными акциями отельеров на юге страны, которые старались поддержать спрос.

Средний чек на отдых в Краснодарском крае без учёта дороги составил 102–108 тысяч рублей, увеличившись за год на 5,9%. На Кавминводах туристы тратили в среднем 125–142 тысячи рублей, в Подмосковье — 72–93 тысячи, в Москве — 24–28 тысяч, а в Петербурге — 25–33 тысячи рублей.

Крым оказался единственным из перечисленных направлений, где средний чек снизился: отдых там обходился в 87–104 тысячи рублей, что на 6% меньше прошлогоднего уровня.