Роскошное лето: Самый дорогой летний тур по России продали за 2,57 млн
АТОР: Самый дорогой летний тур по России продали в Сочи за 2,57 млн рублей
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Самый дорогой тур по России за лето 2026 года обошёлся туристам почти в 2,6 млн рублей. Четыре человека провели 20 дней в пятизвёздочном отеле Сочи, рассказала на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Самый дорогой тур стоил 2,57 млн рублей. Это 20-дневный тур в Сочи, пятизвёздочный отель для группы из четырёх человек», — сообщила глава АТОР.
Юг России в целом занял большую часть рейтинга самых дорогих летних путешествий. В него вошли туры в Сочи и на Кавказские Минеральные Воды, а единственным дальневосточным направлением среди лидеров стала Камчатка.
При этом в среднем российские гостиницы за лето подорожали лишь на 4% по сравнению с прошлым годом. В АТОР связывают сравнительно небольшой рост в том числе с многочисленными акциями отельеров на юге страны, которые старались поддержать спрос.
Средний чек на отдых в Краснодарском крае без учёта дороги составил 102–108 тысяч рублей, увеличившись за год на 5,9%. На Кавминводах туристы тратили в среднем 125–142 тысячи рублей, в Подмосковье — 72–93 тысячи, в Москве — 24–28 тысяч, а в Петербурге — 25–33 тысячи рублей.
Крым оказался единственным из перечисленных направлений, где средний чек снизился: отдых там обходился в 87–104 тысячи рублей, что на 6% меньше прошлогоднего уровня.
Ранее Life.ru рассказывал о самых дорогих бронированиях российских отелей в августе: тогда семья из четырёх человек заплатила 634 тысячи рублей за шесть ночей в пятизвёздочном спа-отеле Адлера. При этом Сочи вошёл в десятку самых популярных российских направлений лета 2026 года, а к бархатному сезону местные отели, напротив, снизили цены на 10–15%, предложив отдельные скидки до 40%.
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