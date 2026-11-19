Пятен пока нет, зато характер уже проявился: В Московском зоопарке впервые родился детёныш гиены
В Московском зоопарке подрастает первый в его истории детёныш пятнистой гиены
Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В Московском зоопарке впервые появился на свет детёныш пятнистой гиены. О редком пополнении рассказали в пресс-службе зоосада.
Новорождённый весил всего от одного до полутора килограммов. В отличие от взрослых пятнистых гиен, малыш покрыт мягкой чёрной шерстью. Постепенно она начнёт светлеть, и животное приобретёт характерную для своего вида окраску.
Детёныш пятнистой гиены. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
За прошедшее время гиенёнок заметно окреп и уже проявляет интерес к прогулкам. Он пытается самостоятельно выбраться из внутренних помещений в уличный экспозиционный вольер, однако мама пока не разрешает ему выходить наружу.
Самка внимательно присматривает за детёнышем и не торопится отпускать его исследовать окружающую территорию. Поэтому маленькому хищнику пока приходится оставаться рядом с матерью.
Появление потомства пятнистой гиены стало первым подобным случаем за всю историю Московского зоопарка.
Ранее Life.ru сообщал о рождении детёныша беличьего саймири в Московском зоопарке. Маленькая обезьянка появилась на свет 16 сентября. Большую часть времени она проводит на спине мамы по кличке Герда, которая заботливо присматривает за малышом.