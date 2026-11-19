В Московском зоопарке впервые появился на свет детёныш пятнистой гиены. О редком пополнении рассказали в пресс-службе зоосада.

Новорождённый весил всего от одного до полутора килограммов. В отличие от взрослых пятнистых гиен, малыш покрыт мягкой чёрной шерстью. Постепенно она начнёт светлеть, и животное приобретёт характерную для своего вида окраску.

Детёныш пятнистой гиены. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

За прошедшее время гиенёнок заметно окреп и уже проявляет интерес к прогулкам. Он пытается самостоятельно выбраться из внутренних помещений в уличный экспозиционный вольер, однако мама пока не разрешает ему выходить наружу.

Самка внимательно присматривает за детёнышем и не торопится отпускать его исследовать окружающую территорию. Поэтому маленькому хищнику пока приходится оставаться рядом с матерью.

Появление потомства пятнистой гиены стало первым подобным случаем за всю историю Московского зоопарка.