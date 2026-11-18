Ученица пятого класса умерла в Малоярославце Калужской области из-за резкого скачка сахара в крови на фоне ранее не выявленного диабета первого типа. Об этом сообщил глава муниципального округа Вячеслав Парфёнов. При этом чиновник опроверг распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что трагедия произошла прямо на уроке.

«Самочувствие ребенка ухудшилось вне учебного заведения и после уроков, причиной стал резкий скачок сахара на фоне скрытого диабета первого типа», — пояснил Парфёнов.

По информации регионального Министерства образования, девочке стало плохо вечером в понедельник, когда она находилась дома. Мать школьницы сообщила о случившемся классному руководителю, после чего родители самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу Малоярославца.

После осмотра врачи приняли решение экстренно перевезти ребёнка санитарной авиацией в Калугу. Девочку доставили в областную детскую больницу, однако спасти её не удалось. При этом в региональном Минздраве уточнили, что окончательное заключение о причине смерти пока не готово, поскольку результаты вскрытия ещё не получены.

Власти также опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что школьница якобы почувствовала себя плохо на занятиях, а учителя не разрешили ей покинуть класс. По словам Парфёнова, у семьи погибшей нет претензий к школе и педагогическому коллективу. Глава округа призвал жителей не распространять неподтверждённые версии трагедии и уважать личные границы родителей.

Руководитель муниципалитета выразил соболезнования близким девочки и сообщил, что поддерживает с ними связь. От имени родителей он также обратился к взрослым с просьбой внимательнее относиться к здоровью детей, регулярно проходить медицинские осмотры и сдавать необходимые анализы.

Ранее Life.ru рассказывал о первых признаках сахарного диабета у детей. Врачи предупреждали, что заболевание первого типа может развиваться стремительно, а его симптомы нередко принимают за обычное недомогание. Среди тревожных признаков — постоянная жажда, частое мочеиспускание, резкое похудение и повышенная утомляемость. При появлении рвоты, боли в животе, запаха ацетона изо рта и нарушений дыхания необходима срочная медицинская помощь, поскольку такие симптомы могут свидетельствовать о диабетическом кетоацидозе.