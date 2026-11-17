Пятилетнюю дочь россиянина жестоко изрезали ножом во время прогулки на детской площадке в новозеландском Окленде. По данным SHOT, отец девочки сумел обезоружить нападавшего и остановить кровотечение у ребёнка до прибытия медиков.

Фото © SHOT

Преступление произошло 25 октября в парке Майерс (Myers Park), расположенном в центре города. Девочка играла вместе со старшим братом, когда к ней приблизился неизвестный 20-летний мужчина. Он внезапно набросился на ребёнка и нанёс несколько ударов ножом по голове.

Увидев происходящее, отец бросился защищать дочь и вырвал оружие у нападавшего. Чтобы остановить кровь, мужчина использовал собственную футболку. Пострадавшую срочно госпитализировали с многочисленными резаными ранами головы и повреждениями двух пальцев.

Как рассказал россиянин местным полицейским, он перевёз семью в Новую Зеландию, поскольку считал эту страну самой безопасной для жизни. Теперь мужчина организовал сбор пожертвований на лечение и восстановление дочери. Полученные средства планируется направить в том числе на длительную реабилитацию ребёнка.

Подозреваемого задержали после нападения. Полиция Новой Зеландии предъявила ему обвинение в покушении на убийство. Материалы дела передали в суд Окленда.