Пятилетнюю дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке в Новой Зеландии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Пятилетнюю дочь россиянина жестоко изрезали ножом во время прогулки на детской площадке в новозеландском Окленде. По данным SHOT, отец девочки сумел обезоружить нападавшего и остановить кровотечение у ребёнка до прибытия медиков.
Фото © SHOT
Преступление произошло 25 октября в парке Майерс (Myers Park), расположенном в центре города. Девочка играла вместе со старшим братом, когда к ней приблизился неизвестный 20-летний мужчина. Он внезапно набросился на ребёнка и нанёс несколько ударов ножом по голове.
Увидев происходящее, отец бросился защищать дочь и вырвал оружие у нападавшего. Чтобы остановить кровь, мужчина использовал собственную футболку. Пострадавшую срочно госпитализировали с многочисленными резаными ранами головы и повреждениями двух пальцев.
Как рассказал россиянин местным полицейским, он перевёз семью в Новую Зеландию, поскольку считал эту страну самой безопасной для жизни. Теперь мужчина организовал сбор пожертвований на лечение и восстановление дочери. Полученные средства планируется направить в том числе на длительную реабилитацию ребёнка.
Подозреваемого задержали после нападения. Полиция Новой Зеландии предъявила ему обвинение в покушении на убийство. Материалы дела передали в суд Окленда.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный мужчина напал с канцелярским ножом на 13-летнюю девочку. Школьнице удалось сбежать, но у неё порезы лица, шеи и рук.
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