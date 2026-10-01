Пырнул из-за перцового баллончика: Житель Дзержинска озвучил свою версию убийства жены

Следственный комитет опубликовал кадры с места нападения на женщину у детского сада в Нижнем Новгороде, а также фрагмент допроса подозреваемого. На записи мужчина излагает свою версию конфликта с бывшей женой.

СК опубликовал видео с места нападения на женщину у детсада. Видео © Нижегородский Следком

По его словам, между ними сначала произошёл разговор. Затем женщина якобы применила перцовый баллончик, после чего мужчина достал нож и напал на неё. Эти обстоятельства сейчас проверяют следователи.

Напомним, ранее стало известно, что в Дзержинске Нижегородской области мужчина напал на бывшую супругу возле детского сада и нанёс ей не менее 15 ударов ножом. 33-летняя женщина погибла на месте. Утром она отвела в садик двух дочерей — четырёх и шести лет — и возвращалась назад, когда столкнулась с экс-супругом. По данным следствия, между бывшими супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом.