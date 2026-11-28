Старшая дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова, 16-летняя Милана, сыграла свадьбу с 17-летним возлюбленным Мигелем. Торжество по цыганским традициям состоялось 26 ноября, сообщает «СтарХит».

За вечер дочь музыканта сменила несколько свадебных нарядов. Для приглашённых организовали банкет, а музыкальную программу обеспечили участники группы «Корни» и другие артисты. Официально зарегистрировать брак пара планирует после того, как обоим исполнится 18 лет.

Мигель — сын давнего друга Бердникова, с которым исполнитель знаком более 20 лет. Сам музыкант присутствовал на крестинах будущего зятя. По словам певца, родители заранее не договаривались о свадьбе, а решение о создании семьи подростки приняли самостоятельно.

Александр Бердников женился на своей избраннице Ольге в 2008 году. Их свадьба также прошла по цыганским традициям. Помимо Миланы, супруги воспитывают 14-летнего сына Марселя и 10-летних дочерей-близнецов Розу и Валентину.