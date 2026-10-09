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Регион
Опубликовано 9 октября, 14:56

Пытались добить раненого: ВСУ второй раз ударили по скорой в Запоржской области

ВСУ повторно ударили дроном по скорой при эвакуации раненого под Запорожьем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Васильевке Запорожской области украинские военные повторно атаковали беспилотником машину скорой помощи — в этот момент медики вывозили человека, раненного при первом ударе. Об этом сообщили в «Максе» Минздрава региона.

По данным ведомства, при первой атаке дрона местный житель получил ранения средней тяжести. Когда пострадавшего грузили в карету скорой, последовал новый удар.

В результате был повреждён автомобиль медиков. Сама бригада при этом не пострадала.

«Несмотря на опасность, пациент доставлен в местную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — отмечено в тексте.

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Как ранее сообщал Life.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. В результате удара погиб водитель машины скорой помощи, ещё три человека получили ранения. Трагедия произошла в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и происшествиях в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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