ВСУ атаковали районную больницу в Розовке

Здание центральной районной больницы в посёлке Розовка Запорожской области подверглось атаке ВСУ, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В пгт Розовка Куйбышевского муниципального округа целенаправленной атаке подверглось здание центральной районной больницы», — написал губернатор.

Балицкий также сообщил о других атаках на гражданские объекты региона за минувшие сутки. Вблизи села Орловка беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего погиб водитель. Ещё два человека получили ранения при атаках на транспорт возле Владимировки и Кирпичного. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке шести украинских беспилотников на Каменско-Днепровскую центральную районную больницу в Запорожской области. По данным губернатора Евгения Балицкого, по территории медицинского учреждения нанесли не менее шести ударов. В результате были повреждены около 30 окон, однако никто из пациентов и сотрудников не пострадал.