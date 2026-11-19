«Пытался её контролировать»: Успенская раскрыла причину отмены свадьбы дочери
Успенская: Жених дочери ограничивал её свободу и пытался контролировать
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Попытки жениха ограничить свободу Татьяны Плаксиной стали причиной отмены её свадьбы с искусствоведом Артёмом Москвиным. Об этом Любовь Успенская рассказала Общественной Службе Новостей.
По словам певицы, избранник дочери не одобрял её публичную деятельность и мешал заниматься творчеством. В частности, он якобы запрещал Татьяне проводить выставки собственных работ.
«Как мне известно, Артем не позволял Тане самовыражаться, он запретил ей вести публичную деятельность, устраивать выставки своих работ. То есть он пытался её максимально контролировать, поэтому Таня решила отменить свадьбу», — заявила Успенская.
Артистка призналась, что сама не приемлет отношений, в которых мужчина пытается управлять женщиной и ограничивать её свободу. Поэтому решение дочери отказаться от свадьбы её не удивило.
Напомним, дочь Любови Успенской удалила из своего блога совместные фотографии с избранником. После этого Татьяну Плаксину заподозрили в расставании с искусствоведом Артёмом Москвиным.