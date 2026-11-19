Попытки жениха ограничить свободу Татьяны Плаксиной стали причиной отмены её свадьбы с искусствоведом Артёмом Москвиным. Об этом Любовь Успенская рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам певицы, избранник дочери не одобрял её публичную деятельность и мешал заниматься творчеством. В частности, он якобы запрещал Татьяне проводить выставки собственных работ.

«Как мне известно, Артем не позволял Тане самовыражаться, он запретил ей вести публичную деятельность, устраивать выставки своих работ. То есть он пытался её максимально контролировать, поэтому Таня решила отменить свадьбу», — заявила Успенская.

Артистка призналась, что сама не приемлет отношений, в которых мужчина пытается управлять женщиной и ограничивать её свободу. Поэтому решение дочери отказаться от свадьбы её не удивило.