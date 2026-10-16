Пытался спасти любимую: Пара разбилась насмерть при падении с 85-метрового водопада

В Бразилии романтическая прогулка молодой пары закончилась гибелью обоих влюблённых. Девушка потеряла равновесие у края водопада, а её спутник не смог удержать возлюбленную и упал вместе с ней с 85-метровой высоты. Об этом сообщает издание Need To Know.

Несчастный случай произошёл 12 октября возле водопада Кашоэйра-да-Лимейра в штате Минас-Жерайс. 21-летний Кайк де Оливейра Гомес и 19-летняя Кеври Келлем Диас Силва гуляли по каменистому участку неподалёку от обрыва. По рассказам очевидцев, девушка поскользнулась, после чего молодой человек попытался схватить её за руку. Однако сам потерял опору, и оба рухнули вниз.

Свидетели происшествия незамедлительно обратились в экстренные службы. Спасателям пришлось добираться до труднодоступного участка у основания водопада, где обнаружили тела погибших. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пара проживала в городе Ипатинга и воспитывала 11-месячную дочь, которая теперь осталась без родителей.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном падении девушки в водопад во время туристического похода в Сочи. Трагедия произошла возле пещеры «Пасть Дракона», где 24-летняя помощница организатора экскурсии сорвалась при спуске и получила смертельные травмы. В сентябре 2026 года стало известно о передаче в суд дела против руководительницы группы, которую обвиняют в нарушении требований безопасности.