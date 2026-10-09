Вытащил табурет из-под ног: В Петербурге женщина погибла после падения с восьмого этажа

В Петербурге мужчина во время ссоры потянул из-под сожительницы табурет, после чего она сорвалась с балкона восьмого этажа и погибла. Об обстоятельствах трагедии рассказали в городском управлении Следственного комитета.

«В ходе следствия установлено, что днём 6 октября текущего года фигурант, находясь на балконе 8-го этажа дома по ул. Олеко Дундича в Санкт-Петербурге, в ходе конфликта с сожительницей потянул на себя табурет, на котором она стояла, вследствие чего последняя потеряла равновесие и упала через перила балкона на землю. В результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчине уже предъявили обвинение, свою вину он признал. Ему также избрали меру пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины, которого в марте 2026 года вытолкнули из окна девятого этажа в Петербурге. Перед этим 31-летний обвиняемый избил своего знакомого, нанеся ему не менее 20 ударов. После случившегося он скрылся, однако вскоре был задержан. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, суд отправил фигуранта под арест.