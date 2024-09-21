Уфимец столкнул жену с балкона на глазах четырёхлетней дочки, женщина умерла в больнице
В Уфе возбуждено дело против мужчины, столкнувшего с балкона жену в ходе ссоры
В Уфе женщина скончалась в больнице после того, как муж столкнул её с балкона пятого этажа. По информации, представленной пресс-службой Следственного управления СК РФ по Башкирии, конфликт между супругами произошёл 13 июля.
Следствие установило, что в ходе ссоры 51-летний мужчина намеренно столкнул жену с балкона их квартиры, расположенной на улице Базяита Бикбая. В результате падения женщина получила серьёзные телесные травмы и скончалась через восемь дней в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.
Как рассказала дочь погибшей телеграм-каналу Mash Batash, всё произошло на глазах четырёхлетней дочери. Ранее женщина неоднократно жаловалась в полицию на побои мужа, но до проверки дело не доходило – она забирала свои заявления. Девочку старшая сестра взяла под опеку.
Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка погибла от удара током, принимая джакузи. Также стало известно о трагедии в Самаре. Школьник скончался в ванне от удара током во время игры в «хомяка».
Life.ru