Уфимец столкнул жену с балкона на глазах четырёхлетней дочки, женщина умерла в больнице

В Уфе женщина скончалась в больнице после того, как муж столкнул её с балкона пятого этажа. По информации, представленной пресс-службой Следственного управления СК РФ по Башкирии, конфликт между супругами произошёл 13 июля.

Следствие установило, что в ходе ссоры 51-летний мужчина намеренно столкнул жену с балкона их квартиры, расположенной на улице Базяита Бикбая. В результате падения женщина получила серьёзные телесные травмы и скончалась через восемь дней в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.