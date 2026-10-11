«Пытаются внести раскол»: Глава «Уралвагонзавода» — о работе иностранных разведок

Иностранные спецслужбы пытаются посеять раздор внутри трудового коллектива «Уралвагонзавода», распространяя недостоверные истории. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Потапов, его слова приводит РИА «Новости».

«Уралвагонзавод» сегодня — знаковое предприятие. Иностранные разведки работают многопланово: пытаются внести раскол в коллектив, создать фейковые истории, посеять смуту. Такое есть», — сказал Потапов.

Он добавил, что специалисты концерна тщательно отслеживают информационный фон вокруг выпускаемой бронетехники. Все сведения сверяются с институтами Минобороны РФ и экипажами, которые эксплуатируют эту технику.

По словам Потапова, для предприятия важна объективная информация, включая уместную критику от военнослужащих — экипажей танков, командиров подразделений и ремонтников в зоне СВО.

Ранее по итогам переговоров представителей Украины и Эстонии украинское Минобороны сообщило, что стороны рассматривают создание совместных оборонных предприятий и обмен опытом строительства фортификаций, включая подземные сооружения. Эстонцам показали украинские подходы к укреплению позиций с учётом опыта современных боёв, отдельно обсуждалось обустройство подземных объектов.