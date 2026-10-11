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Опубликовано 11 октября, 17:35

«Пытаются внести раскол»: Глава «Уралвагонзавода» — о работе иностранных разведок

Глава УВЗ Потапов заявил о попытках иностранных разведок расколоть коллектив

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Иностранные спецслужбы пытаются посеять раздор внутри трудового коллектива «Уралвагонзавода», распространяя недостоверные истории. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Потапов, его слова приводит РИА «Новости».

«Уралвагонзавод» сегодня — знаковое предприятие. Иностранные разведки работают многопланово: пытаются внести раскол в коллектив, создать фейковые истории, посеять смуту. Такое есть», — сказал Потапов.

Он добавил, что специалисты концерна тщательно отслеживают информационный фон вокруг выпускаемой бронетехники. Все сведения сверяются с институтами Минобороны РФ и экипажами, которые эксплуатируют эту технику.

По словам Потапова, для предприятия важна объективная информация, включая уместную критику от военнослужащих — экипажей танков, командиров подразделений и ремонтников в зоне СВО.

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Ранее по итогам переговоров представителей Украины и Эстонии украинское Минобороны сообщило, что стороны рассматривают создание совместных оборонных предприятий и обмен опытом строительства фортификаций, включая подземные сооружения. Эстонцам показали украинские подходы к укреплению позиций с учётом опыта современных боёв, отдельно обсуждалось обустройство подземных объектов.

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Анастасия Никонорова
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