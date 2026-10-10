Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Украина и Эстония рассматривают возможность создания совместных оборонных предприятий и обмена опытом возведения фортификаций, включая подземные защитные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны по итогам переговоров представителей двух стран.

Особое внимание стороны уделили технологиям укрепления оборонительных позиций. Эстонским представителям показали подходы к строительству фортификаций, которые украинские военные используют с учётом опыта современных боевых действий. Отдельно обсуждалось обустройство подземных объектов.

Помимо инженерных решений, Киев и Таллин затронули перспективы сотрудничества в оборонной промышленности. Речь шла о возможном развитии совместных предприятий и реализации новых проектов. Участники встречи также рассмотрели обмен данными для укрепления военных возможностей обеих стран.

В ходе переговоров представители Украины рассказали о текущей обстановке на поле боя и потребностях своих вооружённых сил. На этой основе обсуждались практические направления дальнейшего двустороннего взаимодействия.

При этом конкретные сроки запуска новых производств и строительства защитных сооружений не назывались. В сообщении украинского ведомства речь идёт о рассмотрении перспектив сотрудничества, а не о заключении соглашений по отдельным объектам.

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония намерена разместить на своей территории производство украинского вооружения. По словам главы эстонского Минобороны Ханно Певкура, Таллин заинтересован в закупках разработанной Киевом военной продукции и организации её выпуска на совместных предприятиях. Для этого украинской стороне потребуется предоставить разрешения на передачу отдельных технологий. Сотрудничество предполагает использование производственных мощностей прибалтийской республики. Кроме того, Эстония выделила дополнительные 17 миллионов евро на укрепление восточной границы с Россией. Средства предназначены для выполнения уже заключённых контрактов по строительству защитной инфраструктуры. Власти страны также рассматривают ускорение финансирования предприятия по производству взрывчатых веществ.