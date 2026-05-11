Власти Эстонии потратят €17 млн на укрепление восточной границы с Россией

Власти Эстонии утвердили перераспределение бюджета на 2026 год, в рамках которого предусмотрено дополнительное финансирование укрепления границы с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Часть средств направят на усиление восточного пограничного участка, а также на развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта и поддержку проекта завода по производству взрывчатых веществ. Финансирование в размере 17 миллионов евро предназначено для выполнения уже заключённых контрактов по укреплению рубежей.

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что дополнительные расходы будут компенсированы за счёт сокращений в других статьях бюджета. Глава Минобороны Ханно Певкур предложил ускорить финансирование предприятия Hexest, перенеся его с 2027–2028 годов на более ранний период. Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что речь идёт о границе Европейского союза, подчеркнув важность завершения всех запланированных работ по её усилению в ближайшие годы.

Ранее на территории Эстонии стартовали масштабные военные учения «Весенний шторм — 2026», которые стали крупнейшими в стране в текущем году. В манёврах задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а их проведение продлится до 1 июня. В тренировках участвуют подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, включая 1-ю и 2-ю пехотные бригады, части тылового обеспечения и киберкомандование.