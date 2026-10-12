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Опубликовано 12 октября, 18:12

Рабочий погиб после падения с башенного крана на стройке в Москве

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

На строительном объекте на Ленинградском проспекте в Москве рабочий упал с башенного крана и погиб. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Мужчина 1987 года рождения работал в частной подрядной организации. Он скончался на месте происшествия.

Савёловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии.

Двое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Нижегородской области
Двое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Нижегородской области

А ранее при обрушении лесов в Красноярске один рабочий погиб, а второй получил травмы. Трагедия произошла у дома № 72 на проспекте Свободном, где мужчины разбирали конструкции после ремонта фасада.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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