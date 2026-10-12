Рабочий погиб после падения с башенного крана на стройке в Москве
Фото © Прокуратура Москвы
На строительном объекте на Ленинградском проспекте в Москве рабочий упал с башенного крана и погиб. Об этом сообщила прокуратура столицы.
Мужчина 1987 года рождения работал в частной подрядной организации. Он скончался на месте происшествия.
Савёловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии.
А ранее при обрушении лесов в Красноярске один рабочий погиб, а второй получил травмы. Трагедия произошла у дома № 72 на проспекте Свободном, где мужчины разбирали конструкции после ремонта фасада.
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