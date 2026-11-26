Мошенники используют предновогоднюю спешку соискателей, чтобы выманивать у них деньги и персональные данные под видом трудоустройства. Аферисты обещают быстрый заработок, придумывают искусственные дедлайны и требуют оплатить услуги перед выходом на работу. Об опасности поиска вакансий в интернете в конце года в разговоре с Life.ru предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Мошенники активно эксплуатируют эту срочность и применяют различные обманные схемы: ставят дедлайны («вакансия только сегодня»), обещают быстрый заработок, давят на чувство, что «надо успеть». И именно в декабре такие схемы срабатывают лучше, чем в остальные месяцы, поэтому подходить к поиску работы на онлайн-площадках в конце года нужно с особой осторожностью Антон Немкин Депутат Государственной Думы РФ

В России работают несколько десятков крупных онлайн-площадок по поиску работы, включая агрегаторы и специализированные HR-платформы. По данным исследования EcomHub Research, общий трафик 20 крупнейших сайтов составляет порядка 130 млн посещений пользователей в месяц. Хотя декабрь и январь традиционно не относятся к пиковым месяцам поиска работы, многие стремятся трудоустроиться до праздников и получить доход перед новогодними расходами. Кроме того, в ритейле, доставке и логистике декабрь становится высоким сезоном для временных вакансий.

Распознать мошенническое предложение можно по нескольким признакам. Первый — неожиданное сообщение от неизвестного человека в СМС или мессенджере с приглашением на работу. Второй — нереалистичные условия, когда за простые задачи и минимальную занятость обещают высокий заработок. Третий — требование сначала зарегистрироваться на стороннем сайте и заплатить комиссию якобы за обучение, выполнение заданий или другие услуги.

Ещё одна опасная уловка — просьба установить специальное приложение для прохождения собеседования или выполнения тестового задания. Одновременно соискателя могут торопить, уверяя, что осталось последнее свободное место. По словам Немкина, такие приёмы призваны лишить человека времени на проверку компании и критическую оценку предложения: в спешке кандидаты чаще игнорируют тревожные сигналы и соглашаются на сомнительные условия.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, Немкин рекомендует проверять компанию по официальным источникам ещё до отклика на вакансию. Не следует переводить деньги за трудоустройство, обучение и рабочие материалы, передавать персональные данные и реквизиты банковских карт до подписания трудового договора. Если потенциальный работодатель вызывает подозрения, лучше прекратить общение и сообщить о вакансии в службу поддержки площадки.

«Важно помнить, что легитимный работодатель никогда не требует установки непроверенных приложений и не создаёт искусственный дефицит времени, у него всегда есть возможность организовать прозрачную процедуру отбора, включая обсуждение условий и оформление документов в установленном порядке», — подчеркнул депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники под видом работодателей выманивают у соискателей паспортные данные. Аферисты предлагают привлекательные вакансии, а затем требуют документы якобы для официального оформления в штат, после чего могут использовать полученные сведения в преступных целях.