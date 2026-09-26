«Работаем над оздоровлением ситуации в мире»: Лавров оценил внешнеполитический курс России

Россия совместно с союзниками и партнёрами работает над «оздоровлением ситуации» в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, Москва взаимодействует с государствами, входящими в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз, СНГ и Организацию Договора о коллективной безопасности.

«Проводя свой внешнеполитический курс, Россия работает над оздоровлением ситуации в мире в единстве с нашими союзниками и стратегическими партнерами, в том числе по БРИКС, ШОС, Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что участники этих объединений предлагают общую повестку, а также совместные идеи и проекты.

Выступление Лаврова прошло в рамках общеполитических прений на 81-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе заседания глава МИД РФ представил позицию Москвы по вопросам международного взаимодействия.

Ранее на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров заявил, что действия Запада угрожают безопасности и благополучию людей по всему миру. По его словам, западные страны стремятся сохранить привилегии и навязать другим свои правила, используя грубую силу и непредсказуемую политику, что ставит под угрозу жизнь миллионов, если не миллиардов, людей.