«Работаем над оздоровлением ситуации в мире»: Лавров оценил внешнеполитический курс России
Лавров заявил о работе России с партнёрами над оздоровлением ситуации в мире
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия совместно с союзниками и партнёрами работает над «оздоровлением ситуации» в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам министра, Москва взаимодействует с государствами, входящими в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз, СНГ и Организацию Договора о коллективной безопасности.
«Проводя свой внешнеполитический курс, Россия работает над оздоровлением ситуации в мире в единстве с нашими союзниками и стратегическими партнерами, в том числе по БРИКС, ШОС, Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что участники этих объединений предлагают общую повестку, а также совместные идеи и проекты.
Выступление Лаврова прошло в рамках общеполитических прений на 81-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе заседания глава МИД РФ представил позицию Москвы по вопросам международного взаимодействия.
Ранее на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров заявил, что действия Запада угрожают безопасности и благополучию людей по всему миру. По его словам, западные страны стремятся сохранить привилегии и навязать другим свои правила, используя грубую силу и непредсказуемую политику, что ставит под угрозу жизнь миллионов, если не миллиардов, людей.
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