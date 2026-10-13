Работать на опережение: Генерал ФСБ объяснил, как российские спецслужбы срывают планы Киева

Российские спецслужбы совершенствуют методы выявления террористических угроз, позволяющие раскрывать замыслы противника ещё до их реализации. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов, комментируя предотвращение атаки на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Его слова приводит ТАСС.

«Спецслужбы совершенствуют свою работу. И их принцип — работать от противника: знать, что и где он готовит. Замечу, что стало больше разоблачений женщин. Это тоже одна из форм работы СБУ», — подчеркнул эксперт.

Поводом для комментария стало задержание россиянки, которая, по данным ФСБ, готовила удар беспилотниками по военному объекту в Воронежской области. Силовики установили, что женщину завербовали украинские спецслужбы в 2022 году, когда она находилась на территории Украины.

По заданию куратора подозреваемая прибыла в Воронеж и арендовала гараж. Помещение планировалось использовать для сборки и запуска беспилотников ближнего радиуса действия.

Как сообщили в ФСБ, целью готовившейся атаки были инфраструктура аэродрома, самолёты и военнослужащие. Правоохранители своевременно выявили деятельность предполагаемой пособницы СБУ и задержали её до реализации задуманного.

Михайлов обратил внимание на использование украинскими спецслужбами женщин для выполнения диверсионных заданий. По его оценке, российские органы безопасности всё эффективнее выявляют подобные схемы и пресекают угрозы на этапе подготовки.

Ранее Life.ru публиковал кадры допроса задержанной в Воронеже россиянки. На записи женщина рассказала, что арендовала гараж возле аэродрома и доставляла туда из тайников беспилотники и взрывчатку. По информации ФСБ, при обыске были изъяты компоненты для готовившейся атаки.