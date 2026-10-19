Работать придётся меньше, чем отдыхать: Назван рекордный по выходным месяц 2027 года

Январь станет рекордным месяцем по количеству выходных и праздничных дней в 2027 году. Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать 16 дней, а трудиться всего 15. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе 2027 года из 31 календарного дня будет 15 рабочих и 16 выходных, праздничных дней, что является рекордным по числу выходных, праздничных дней среди всех месяцев 2027 года», — пояснил эксперт.

Основная часть отдыха придётся на новогодние каникулы. Они начнутся ещё 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января включительно. Таким образом, у россиян будет 11 свободных дней подряд, а первая рабочая неделя нового года начнётся 11 января.

При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени в январе составит 120 часов. Для сотрудников со сменным или другим нестандартным графиком количество фактических выходных может отличаться.

Ранее Life.ru сообщал об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2027 год. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, выходной со 2 января перенесли на 5 ноября, а с 20 февраля — на 22 февраля. Благодаря этому россияне смогут отдохнуть три дня подряд в честь Дня защитника Отечества и четыре дня на День народного единства. Ещё два трёхдневных периода отдыха запланированы в мае, а один — в июне.