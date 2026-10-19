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Регион
Опубликовано 19 октября, 08:49

Работать придётся меньше, чем отдыхать: Назван рекордный по выходным месяц 2027 года

Экономист Балынин: В январе 2027 года будет 16 выходных и 15 рабочих дней

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Январь станет рекордным месяцем по количеству выходных и праздничных дней в 2027 году. Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать 16 дней, а трудиться всего 15. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе 2027 года из 31 календарного дня будет 15 рабочих и 16 выходных, праздничных дней, что является рекордным по числу выходных, праздничных дней среди всех месяцев 2027 года», — пояснил эксперт.

Основная часть отдыха придётся на новогодние каникулы. Они начнутся ещё 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января включительно. Таким образом, у россиян будет 11 свободных дней подряд, а первая рабочая неделя нового года начнётся 11 января.

При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени в январе составит 120 часов. Для сотрудников со сменным или другим нестандартным графиком количество фактических выходных может отличаться.

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Ранее Life.ru сообщал об утверждении правительством календаря праздничных дней на 2027 год. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, выходной со 2 января перенесли на 5 ноября, а с 20 февраля — на 22 февраля. Благодаря этому россияне смогут отдохнуть три дня подряд в честь Дня защитника Отечества и четыре дня на День народного единства. Ещё два трёхдневных периода отдыха запланированы в мае, а один — в июне.

Больше новостей о трудовых правах, графиках работы и законодательстве — в разделе «Право» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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