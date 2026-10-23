Работать становится некому: Украинские заводы столкнулись с острым кадровым голодом

Более 83% опрошенных производственных предприятий Украины испытывают серьёзную нехватку рабочих рук. Компании всё чаще вынуждены привлекать женщин, людей старше 50 лет и сотрудников с инвалидностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования GRC.UA «Барометр рынка труда», которые приводит украинское издание NV.

Самой острой проблемой работодатели назвали отсутствие кандидатов на рабочие специальности — об этом заявили 83,3% представителей предприятий. Ещё 66,7% пожаловались на массовый отъезд населения за границу. Половина опрошенных столкнулась с нехваткой персонала практически во всех категориях, а 16,7% испытывают трудности с поиском молодых специалистов.

На фоне кадрового кризиса бизнес пересматривает привычные требования к соискателям. Все участвовавшие в отраслевом опросе компании готовы принимать работников старше 50 лет. При этом две трети предприятий уже привлекают женщин к профессиям, традиционно считавшимся мужскими, и трудоустраивают людей с инвалидностью.

Проблема затрагивает не только поиск новых сотрудников, но и удержание действующих. Предприятия вынуждены приспосабливать кадровую политику к сокращению доступной рабочей силы и искать дополнительные способы привлечения специалистов.