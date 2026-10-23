Работать становится некому: Украинские заводы столкнулись с острым кадровым голодом
На Украине более 83% опрошенных производств пожаловались на нехватку рабочих
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Более 83% опрошенных производственных предприятий Украины испытывают серьёзную нехватку рабочих рук. Компании всё чаще вынуждены привлекать женщин, людей старше 50 лет и сотрудников с инвалидностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования GRC.UA «Барометр рынка труда», которые приводит украинское издание NV.
Самой острой проблемой работодатели назвали отсутствие кандидатов на рабочие специальности — об этом заявили 83,3% представителей предприятий. Ещё 66,7% пожаловались на массовый отъезд населения за границу. Половина опрошенных столкнулась с нехваткой персонала практически во всех категориях, а 16,7% испытывают трудности с поиском молодых специалистов.
На фоне кадрового кризиса бизнес пересматривает привычные требования к соискателям. Все участвовавшие в отраслевом опросе компании готовы принимать работников старше 50 лет. При этом две трети предприятий уже привлекают женщин к профессиям, традиционно считавшимся мужскими, и трудоустраивают людей с инвалидностью.
Проблема затрагивает не только поиск новых сотрудников, но и удержание действующих. Предприятия вынуждены приспосабливать кадровую политику к сокращению доступной рабочей силы и искать дополнительные способы привлечения специалистов.
Ранее Life.ru сообщал об острой нехватке квалифицированных работников для восстановления энергетики Украины. По информации издания, стране недостаёт специалистов для ремонта повреждённой инфраструктуры, включая сертифицированных электриков. Ситуацию осложняет недостаточное финансирование восстановительных работ.