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Опубликовано 28 октября, 16:55

Работника SPAR увезли в больницу прямо с мясорубкой, в которой застряла рука

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве сотрудника супермаркета SPAR госпитализировали после того, как его руку затянуло в мясорубку. Освободить пострадавшего на месте не удалось, поэтому мужчину доставят в больницу прямо вместе с оборудованием, узнал Life.ru.

В Москве сотрудника SPAR увезли в больницу вместе с мясорубкой. Видео © Life.ru

Извлекать руку из механизма будут уже в медицинском учреждении. Специалистам предстоит провести процедуру так, чтобы избежать дополнительных повреждений. Информация о характере травм и состоянии пострадавшего пока не поступала. Обстоятельства несчастного случая также остаются неизвестными.

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Ранее Life.ru сообщал, что руку сотрудника московского супермаркета SPAR затянуло в мясорубку. Сначала в механизм попала перчатка работника, после чего туда затянуло почти всю его руку.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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