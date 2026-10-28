Работника SPAR увезли в больницу прямо с мясорубкой, в которой застряла рука

В Москве сотрудника супермаркета SPAR госпитализировали после того, как его руку затянуло в мясорубку. Освободить пострадавшего на месте не удалось, поэтому мужчину доставят в больницу прямо вместе с оборудованием, узнал Life.ru.

В Москве сотрудника SPAR увезли в больницу вместе с мясорубкой. Видео © Life.ru

Извлекать руку из механизма будут уже в медицинском учреждении. Специалистам предстоит провести процедуру так, чтобы избежать дополнительных повреждений. Информация о характере травм и состоянии пострадавшего пока не поступала. Обстоятельства несчастного случая также остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал, что руку сотрудника московского супермаркета SPAR затянуло в мясорубку. Сначала в механизм попала перчатка работника, после чего туда затянуло почти всю его руку.