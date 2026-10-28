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Опубликовано 28 октября, 15:00

В Москве руку сотрудника Spar затянуло в мясорубку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

В московском супермаркете Spar руку 25-летнего сотрудника затянуло в мясорубку. По данным SHOT, экстренные службы разбирают оборудование, чтобы освободить мужчину.

Несчастный случай произошёл в мясном цехе магазина на улице Авиаторов. Сначала внутрь механизма попала перчатка работника, после чего затянуло почти всю руку.

Технику оперативно отключили, однако извлечь руку пока не удалось. Сведений о характере травм и состоянии пострадавшего не приводится.

Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале
Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале

Ранее в Воронеже врачи восстановили кисть трёхлетнему ребёнку, попавшую в электромясорубку. Для освобождения руки пришлось разломать корпус прибора. Затем хирурги несколько часов восстанавливали кости, нервы, сухожилия и суставы. Двигательную активность пальцев удалось сохранить.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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