В Москве руку сотрудника Spar затянуло в мясорубку

В московском супермаркете Spar руку 25-летнего сотрудника затянуло в мясорубку. По данным SHOT, экстренные службы разбирают оборудование, чтобы освободить мужчину.

Несчастный случай произошёл в мясном цехе магазина на улице Авиаторов. Сначала внутрь механизма попала перчатка работника, после чего затянуло почти всю руку.

Технику оперативно отключили, однако извлечь руку пока не удалось. Сведений о характере травм и состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее в Воронеже врачи восстановили кисть трёхлетнему ребёнку, попавшую в электромясорубку. Для освобождения руки пришлось разломать корпус прибора. Затем хирурги несколько часов восстанавливали кости, нервы, сухожилия и суставы. Двигательную активность пальцев удалось сохранить.