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Опубликовано 27 сентября, 05:18

Работодатели бросились искать металлургов: Где спрос подскочил почти в 2,5 раза

Спрос на металлургов в Алтайском крае вырос на 146%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Алтайский край стал лидером России по росту спроса на работников металлургической отрасли. За январь — август 2026 года работодатели стали искать таких специалистов на 146% чаще, чем за тот же период прошлого года, следует из исследования «Авито Работы», предоставленного РИА «Новости».

Второе место заняла Мурманская область, где количество вакансий в отрасли выросло на 132%. В Томской области спрос прибавил 110% год к году.

Аналитики сервиса связывают такую динамику с развитием металлургических проектов и формированием новых производственных кластеров в этих регионах.

При этом работодателям всё чаще требуются не только специалисты непосредственно металлургического производства. Сильнее всего за год выросло число вакансий для обрубщиков металлических заготовок — сразу на 152%.

Спрос на кладовщиков увеличился на 112%, а на плотников — на 108%. Таким образом, предприятия наращивают поиск сотрудников сразу по нескольким рабочим и производственным направлениям.

Исследование охватывает вакансии, размещённые в январе — августе 2026 года, а показатели сравниваются с аналогичным периодом 2025-го.

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Ранее Life.ru рассказывал, что во второй половине 2026 года работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. Особенно высокий спрос ожидается на токарей, фрезеровщиков и сварщиков, поскольку промышленным предприятиям по-прежнему не хватает подготовленных кадров.

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Милена Скрипальщикова
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