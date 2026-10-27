Работы на трассе М-5 обернулись уголовным делом: В Челябинске задержали четверых дорожников

В Челябинске силовики задержали двух действующих и двух бывших сотрудников дорожных ведомств. Их подозревают в превышении должностных полномочий при реконструкции и строительстве федеральной трассы М-5 «Урал». Ущерб оценивается минимум в 110 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дорожной отрасли региона.

В центре расследования оказались работы, выполненные в 2018–2020 годах по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На строительство и реконструкцию магистрали было направлено 3,2 миллиарда рублей.

Как полагают правоохранители, ответственные за приёмку специалисты согласовали результаты работ, хотя те не соответствовали проектной документации и имели нарушения. Именно с этими решениями связывают предполагаемый ущерб.

Среди задержанных — начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автодорог и ведущий эксперт челябинского филиала Уралуправтодора. Двое других фигурантов ранее работали в управлении дорог «Южный Урал», где занимали должности начальника отдела капитального строительства и главного инженера.

Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Главным следственным управлением СК России. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора при ремонте и содержании федеральных автодорог в четырёх регионах России. Дело возбуждено в отношении восьми компаний, а общая начальная стоимость контрактов, попавших под проверку, превысила 8,7 миллиарда рублей.