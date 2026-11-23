Глава компании Anthropic Дарио Амодеи предлагал использовать захватывающие видеоигры для смягчения социальных последствий массовой потери рабочих мест из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на переписку сотрудников.

По данным издания, такую идею Амодеи высказывал во время работы в OpenAI, участвуя во внутренних дискуссиях с коллегами в корпоративном мессенджере Slack. Речь шла о возможных политических волнениях, которые могут возникнуть, если развитие ИИ приведёт к масштабной безработице.

В публикации WSJ отмечается, что руководитель Anthropic рассматривал иммерсивные видеоигры как один из возможных способов смягчить напряжённость среди людей, лишившихся заработка из-за автоматизации.

Дарио Амодеи неоднократно предупреждал о возможных последствиях стремительного развития искусственного интеллекта для рынка труда. В 2025 году он допускал, что в течение ближайших нескольких лет ИИ может привести к исчезновению значительной части начальных офисных должностей и росту безработицы.

В январе 2026 года в эссе «Подростковый возраст технологий» (The Adolescence of Technology) руководитель Anthropic вновь обратил внимание на риск массового вытеснения работников и концентрации экономических ресурсов у небольшого числа владельцев передовых технологий.