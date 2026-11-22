Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил министру внутренней безопасности США Маркуэйну Маллину появляться в телевизионных эфирах после его высказываний об искусственном интеллекте. Об этом со ссылкой на осведомлённых чиновников сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, недовольство вызвало интервью Маллина телеканалу Fox News от 16 ноября. Тогда министр предположил, что причиной некоторых компьютерных сбоев могло стать применение технологий искусственного интеллекта. После этого, по информации газеты, Миллер распорядился ограничить его выступления на телевидении.

Положение Маллина в администрации Дональда Трампа и без того было непростым. Он сменил Кристи Ноэм во главе Министерства внутренней безопасности с задачей стабилизировать работу ведомства, однако, как утверждают собеседники WSJ, действия нового руководителя лишь усилили недовольство в Белом доме.