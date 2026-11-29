Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала Владимира Зеленского за его слова о возможном участии украинских военнослужащих в обеспечении безопасности стран НАТО. Своим мнением она поделилась в социальной сети X в ответ на слова политика о том, что в случае вступления Украины в НАТО союзники смогут рассчитывать на её армию.

Гавришко обвинила Зеленского в том, что он распоряжается судьбами украинских мужчин в интересах иностранных государств. Историк предложила открыть границы страны, чтобы выяснить, сколько граждан готовы добровольно служить в армии.

«Зеленский продаёт свой собственный народ Европе как рабов в доспехах, обречённых умирать за интересы иностранных держав в чужих войнах. Кто, чёрт возьми, дал ему право делать такой выбор от имени украинских мужчин?» — возмутилась она в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал о несогласии Гавришко с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по вопросу членства Украины в НАТО. Канцлер выразил сожаление, что Киев не приняли в альянс в 2008 году. Историк, напротив, высказала мнение, что такое решение могло бы привести к более раннему началу конфликта.