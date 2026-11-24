Украинский историк Марта Гавришко обратилась к канцлеру Германии Фридриху Мерцу после его заявления о том, что отказ принять Украину в НАТО в 2008 году был ошибкой. Своим мнением она поделилась в социальной сети X.

«Нет, господин Мерц. Война просто началась бы раньше. Россия никогда бы не смирилась с НАТО у своих дверей. И Германия прекрасно это знала — именно поэтому изначально выступала против членства Украины», — написала Гавришко.

Историк также обратила внимание на то, что канцлер до сих пор не может передать Киеву даже ракеты Taurus, не говоря уже об отправке немецких военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

Напомним, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине 23 ноября Мерц выразил сожаление по поводу решения Бухарестского саммита 2008 года. По мнению канцлера, вступление Украины в альянс могло бы предотвратить нынешний конфликт.

Глава немецкого правительства также поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, который предложил возобновить обсуждение членства Киева в НАТО. Кроме того, Мерц выступил за предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи договора альянса.