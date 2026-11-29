Вооружённые силы Украины при наиболее неблагоприятном сценарии могут столкнуться с истощением боеспособного состава к ноябрю 2028 года. Такой прогноз представил журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

В основу расчётов легла аналитическая модель IntelliNews, учитывающая предполагаемые потери, темпы мобилизации и дезертирство. При этом автор рассматривает несколько сценариев развития событий.