В Германии рассчитали, когда на фронте будет убит последний боец ВСУ
Berliner Zeitung: ВСУ могут исчерпать людские резервы к ноябрю 2028 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы Украины при наиболее неблагоприятном сценарии могут столкнуться с истощением боеспособного состава к ноябрю 2028 года. Такой прогноз представил журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.
В основу расчётов легла аналитическая модель IntelliNews, учитывающая предполагаемые потери, темпы мобилизации и дезертирство. При этом автор рассматривает несколько сценариев развития событий.
Ранее Life.ru сообщал о повторном побеге 25 украинских военнослужащих из воинской части в Харьковской области. По данным российских силовых структур, ранее этих военных уже разыскивали за дезертирство. Перед возвращением к службе с ними работали специалисты центра психологической поддержки ВСУ.