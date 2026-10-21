«Рад видеть вас в России»: Путин поприветствовал Уиткоффа на переговорах в Петербурге

Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встрече в Санкт-Петербурге. Глава государства заявил, что рад видеть представителя США в России.

Переговоры проходят 21 октября в Константиновском дворце. Главной темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине, о чём ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Накануне визита американского дипломата Politico сообщило о возможной новой инициативе Вашингтона. По информации издания, Уиткофф может предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. При этом официального подтверждения, что такое предложение уже передано российской стороне, не поступало.