Шестнадцатилетняя Александра Бондарь подняла флаг ДНР на вершине террикона шахты имени Челюскинцев в Донецке. Активистка «Народной Дружины» приурочила своё первое восхождение ко Дню флага республики и посвятила его матери и шахтёрам Донбасса.

В Донецке 16-летняя девушка подняла флаг ДНР на высочайшем терриконе Европы. Фото © VK / Народная Дружина

«В День флага Донецкой Народной Республики дружинница Шахтёрского штаба Александра Бондарь поднялась на террикон и водрузила на вершине флаг Республики», — говорится в сообщении региональной общественной организации.

В Донецке 16-летняя девушка подняла флаг ДНР на высочайшем терриконе Европы. Фото © VK / Народная Дружина

Участница Шахтёрского штаба общественной организации выбрала для акции террикон в Петровском районе города, который называют самым высоким в Европе. Добравшись до вершины, девушка установила там республиканский триколор.

В Донецке 16-летняя девушка подняла флаг ДНР на высочайшем терриконе Европы. Фото © VK / Народная Дружина

Особое место в этой истории занимает мать активистки, которая уже много лет работает кочегаром на шахте. Именно ей девушка в первую очередь посвятила своё восхождение.

В Донецке 16-летняя девушка подняла флаг ДНР на высочайшем терриконе Европы. Фото © VK / Народная Дружина

Кроме того, поднятый на вершину флаг стал знаком уважения к действующим работникам шахт и ветеранам угольной отрасли. Девушка посвятила свою акцию и горнякам, которые сейчас находятся на передовой, а также их близким.

Ранее Life.ru рассказывал, как молодёжь ДНР развернула огромный российский триколор на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Акция состоялась 14 сентября 2026 года во время шествия участников форума. Представители Донбасса пронесли флаг площадью 200 квадратных метров, а гости из других государств присоединились к ним и помогли развернуть полотно. Министр молодёжной политики ДНР Денис Шимановский подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют познакомить иностранцев с историей региона и судьбами его жителей.